Срочноооо!Какие геологические процессы происходят при столкновении ОЗК и МЗК

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Срочноооо!Какие геологические процессы происходят при столкновении ОЗК и МЗК
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие геологические процессы происходят при столкновении языка и МСК это получается против атома Надо почитать учебник по геологии
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