Халявные балы! 7•х=21 14•х=42 5+x=27 X-7=14 15-x=10
Математика
Халявные балы! 7•х=21 14•х=42 5+x=27 X-7=14 15-x=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Х=3. 2) Х=3 3) Х=22 4) Х=21 5) Х=5
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