Помогите решить срочно ДАМ 20 БАЛЛОВ !!!! 1) У^2+2у=-3 2)3+Х больше или равно 8х-(3х+7) 3)упростите выражение (ДРОБЬ) (а^-3*(а^4)^2):а^-6 4) решите систему неравенств Х^2-5х+6 меньше или равно 0 2х-5 меньше или равно 0

Математика

Помогите решить срочно ДАМ 20 БАЛЛОВ !!!! 1) У^2+2у=-3 2)3+Х больше или равно 8х-(3х+7) 3)упростите выражение (ДРОБЬ) (а^-3*(а^4)^2):а^-6 4) решите систему неравенств Х^2-5х+6 меньше или равно 0 2х-5 меньше или равно 0

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