Написать уравнение гармонического колебательного движения пружинного маятника, если максимальное ускорение точки составляет 500 см/с2, а смещение маятника от положения равновесия в начальный момент времени 2,5 см, масса груза 1...

Физика

Написать уравнение гармонического колебательного движения пружинного маятника, если максимальное ускорение точки составляет 500 см/с2, а смещение маятника от положения равновесия в начальный момент времени 2,5 см, масса груза 100 г, а коэффициент жесткости пружины 10 Н/м.

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