Написать условие к задаче математика 4 класс Моро 2 часть задача 248

Математика
Написать условие к задаче математика 4 класс Моро 2 часть задача 248
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248/2=124. шт ответ 124
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