Написати 10 речень з -не- разом и 10 з -не- окремо

Гость: Гость:

не окремо) 1.я не хочу йти до школи.2. я не люблю математику.3. я не можу це зробити . 4.не хочу бути вчителем. 5. ти не повинен йди до мене.6.ти не маєш право це брати.7.як тебе не любити Києве мій.8.не може такого бути.9. ти мене не любиш.10 ти не зробив уроки. не разом) 1 ти напевне нехтуєш.2.ти невдаха.3.оце нещастя.4.Оце моя неволя.5.я тебе недооцінювала.6. В тебе чогось немаю.6.ти напевне нездужаєш.7.Ти непокоїшся.8.він нестямившся.9.ти невблаганий.10.ти мене ненавидиш