Напиши 4 сочетания слов прилагательные.+ существителные.
Русский язык
Напиши 4 сочетания слов прилагательные.+ существителные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яркое солнце, чистое небо, полная луна, тёмные тучи.
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