Срочно! Помогите!!! Прошу 3 день!!!! 5_6 предложений От лица Антипыча ( кладовая солнца) написать, что перед смертью он мог бы перешепнуть ( рассказать тайну) своей собачке Травке (...

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Срочно! Помогите!!! Прошу 3 день!!!! 5_6 предложений От лица Антипыча ( кладовая солнца) написать, что перед смертью он мог бы перешепнуть ( рассказать тайну) своей собачке Травке (...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чём смысл жизни,все его тайны-секреты,что ей делать без него
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