Напиши форму прошедшего времени неправильных глаголов sing bite hide build send catch stand dig win
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Напиши форму прошедшего времени неправильных глаголов sing bite hide build send catch stand dig win
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sing-Sang bite-bitten hide-hidden build-building send - sending catch- catching stand - standing dig digger win - WINNER как то так
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