Напиши форму прошедшего времени неправильных глаголов sing bite hide build send catch stand dig win

Английский язык
Напиши форму прошедшего времени неправильных глаголов sing bite hide build send catch stand dig win
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sing-Sang bite-bitten hide-hidden build-building send - sending catch- catching stand - standing dig digger win - WINNER как то так
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