Почему различна роль отдельных видов транспорта в перевозках грузов, в грузообор??те?

География
Почему различна роль отдельных видов транспорта в перевозках грузов, в грузообор??те?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различный транспорт перевозит различную мебель как большую так и маленькую тоже самое и в количестве перевозимых предметов
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