Почему различна роль отдельных видов транспорта в перевозках грузов, в грузообор??те?
География
Почему различна роль отдельных видов транспорта в перевозках грузов, в грузообор??те?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различный транспорт перевозит различную мебель как большую так и маленькую тоже самое и в количестве перевозимых предметов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Экономика
Напишите мини сочинение на тему без развития нет предпринимательской прибыли, а без последней не бывает развития