Рассчитать количество протонов,электронов и нейтронов в атомах бора,кислорода и ??еры
Химия
Рассчитать количество протонов,электронов и нейтронов в атомах бора,кислорода и ??еры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядковый номер элемента указывает на:заряд ядра, количество протонов, количество электронов. Что бы найти нейтроны нужно: масу атома-количество протонов и поделить на два
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