Решите уравнения a)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) б)19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) Пожалуйста полным решен??ем если можно.
Алгебра
Решите уравнения a)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) б)19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) Пожалуйста полным решен??ем если можно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) -6x-0,2=1,5-3x -6x+3x=1,5+0,2 -3x=1,7 3x=-1,7 x=-1,7/3 x=-17/30 2)19x-(3x-4)=4(5x-1) 19x-3x+4=20x-4 16x+4=20x-4 16x-20x=-4-4 -4x=-8 4x=8 x=2 3)4(0,25x-6)=8(0,125x+3) x-24=x+24 x-x=24+24 0.x=48 , uravnenie ne imeet rešenie.
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