Решите уравнения a)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) б)19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) Пожалуйста полным решен??ем если можно.

Алгебра
Решите уравнения a)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) б)19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) Пожалуйста полным решен??ем если можно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-2(3x+0,1)=3(0,5-x)    -6x-0,2=1,5-3x   -6x+3x=1,5+0,2   -3x=1,7    3x=-1,7    x=-1,7/3     x=-17/30 2)19x-(3x-4)=4(5x-1)     19x-3x+4=20x-4     16x+4=20x-4      16x-20x=-4-4      -4x=-8       4x=8     x=2 3)4(0,25x-6)=8(0,125x+3)     x-24=x+24    x-x=24+24    0.x=48 , uravnenie ne imeet rešenie.
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