Решите уравнения a)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) б)19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) Пожалуйста полным решен??ем если можно.

Алгебра

Решите уравнения a)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) б)19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) Пожалуйста полным решен??ем если можно.

Автор: Гость