Решить систему, с подробным решением: x^3+3xy^2=158 3x^2y+y^3=-185
Математика
Решить систему, с подробным решением: x^3+3xy^2=158 3x^2y+y^3=-185
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