115 срочно пожалуйста

Математика
115 срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня был точно такой же учебник! В начальной школе. 9*4=36 36:12=3 Ответ: на каждого 3/4 яблока
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