Пожалуйста вставьте одну "н" или две "нн"
Русский язык
Пожалуйста вставьте одну "н" или две "нн"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Возвышенны, возвышены. 6. сосредоточенна, сосредоточены. 7. образована, образованны, дисциплинированны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Пожалуста помогите решить задачу. Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурца...
Математика
Немецкий язык
Качественно перевести на немецкий :6.он никогда не ел рыбу с лимоном. 7.она никогда ??е пила пиво с соком. 8.они никогда не находили деньги на улиц...