Пожалуйста вставьте одну "н" или две "нн"

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Пожалуйста вставьте одну "н" или две "нн"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Возвышенны, возвышены. 6. сосредоточенна, сосредоточены. 7. образована, образованны, дисциплинированны. 
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