Морфемный разбор слова ведущий
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Морфемный разбор слова ведущий
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Окончание - ий Суффикс - ущ Корень - вед
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