Первая мировая война причины повод итоги

Гость: Гость:

Причины военного конфликта Чтобы понять причины Первой мировой войны, кратко нужно рассмотреть расстановку сил в Европе. Три крупные мировые державы – Российская империя, Великобритания и Англия к XIX веку уже разделили между собой сферы влияния. До определенного момента Германия не стремилась к главенствующему положению в Европе, она больше была озабочена своим экономическим ростом. Но все изменилось в конце XIX века. Окрепнув в экономическом и военном отношении, Германия стала остро нуждаться в новом жизненном пространстве для растущего населения и рынках сбыта для своих товаров. Нужны были колонии, которых Германия не имела. Чтобы добиться этого, нужно было начать новый передел мира путем разгрома союзного блока трех держав – Англии, России и Франции. К концу XIX века агрессивные планы Германии стали окончательно ясны для ее соседей. В ответ на германскую угрозу был создан союз Антанта, состоящий из России, Франции и примкнувшей к ним Англии. Кроме желания Германии отвоевать себе жизненное пространство и колонии, были и другие причины Первой мировой войны. Вопрос этот настолько сложен, что до сих пор не сложилось единой точки зрения по этому поводу. Каждая из главных стран-участниц конфликта, выдвигает свои причины. Первая мировая война, кратко говоря, началась из-за непримиримых противоречий между странами Антанты и Центрального союза, в первую очередь, между Великобританией и Германией. Свои претензии друг к другу имели и другие государства. Еще одна причина войны – выбор пути развития общества. И здесь опять столкнулись две точки зрения – западноевропейская и центрально-южноевропейская. Можно ли было избежать войны? Все источники единогласно говорят, что возможно, если бы руководство стран-участниц конфликта по-настоящему хотело бы этого. Германия более всего была заинтересована в войне, к которой была полностью готова, и приложила все усилия, чтобы она началась. Повод к войне Начало военного конфликта было связано убийством наследника Австро-Венгрского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Убийцей был член югославской революционной молодежной организации. Итоги войны 1918 год До II мировой войны этот военный конфликт был самым широкомасштабным, затронувшим почти весь земной шар. Шокирующее количество пострадавших (учитывая потерю убитыми среди военных и мирного населения, а также раненых) – около 80 миллионов человек. В течение 5 лет войны распались такие империи, как Османская, Российская, Германская и Австро-Венгерская.