Посчитать относительную молекулярную массу следующихвещеситв kci zn(oh)2 c3h7

Химия
Посчитать относительную молекулярную массу следующихвещеситв kci zn(oh)2 c3h7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(KCl) = 39 + 35 = 74Mr(Zn(OH)2) = 65 + 16*2 + 1*2 = 99Mr(C3H7) = 12*3 + 1*7 = 43

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