При каких значениях n и m буквенное выражение m*7+n*8 обращается в данное числовое выражение: 1)35*7+14*8; 2)102*7+23*8; Ответ:1)n=...;m=.... 2)n=...;m=....

Математика

При каких значениях n и m буквенное выражение m*7+n*8 обращается в данное числовое выражение: 1)35*7+14*8; 2)102*7+23*8; Ответ:1)n=...;m=.... 2)n=...;m=....

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