Что делать? Если скрыла от мамы род собр А она как то узнала,что делать?
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Что делать? Если скрыла от мамы род собр А она как то узнала,что делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама, извини, ты ведь знаешь, что у меня нет проблем в школе... Зачем только зря тратить время и слушать про других... Я решил(а) сэкономить семейный бюджет...
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