Даны соли: Na3PO4, Cr(NO3)2, ZnSO4, Ba(HSO4)2 выпишите формулы солей, которые подвергаются гидролизу. растворы каких солей имеют кислую среду. напишите для этих солей молекулярные и ионные уравнения гидролиза
Химия
Даны соли: Na3PO4, Cr(NO3)2, ZnSO4, Ba(HSO4)2 выпишите формулы солей, которые подвергаются гидролизу. растворы каких солей имеют кислую среду. напишите для этих солей молекулярные и ионные уравнения гидролиза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подвергаются гидролизу и имеют кислую среду: 1) Cr(NO3)2 Cr(NO3)2 + 2H2O = Cr(OH)2 + 2HNO3 Cr2+ + 2OH- + 2H+ + 2(NO3)- = Cr(OH)2 + 2H+ + 2(NO3)- Cr2+ + 2OH- = Cr(OH)2 2) ZnSO4 ZnSO4 + 2H2O = Zn(OH)2 + H2SO4 Zn2+ + (SO4)2- + 2H+ + 2OH- = Zn(OH)2 + 2H+ + (SO4)2- Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2 Не забудьте поставить знак обратимости реакции!
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