Даны соли: Na3PO4, Cr(NO3)2, ZnSO4, Ba(HSO4)2 выпишите формулы солей, которые подвергаются гидролизу. растворы каких солей имеют кислую среду. напишите для этих солей молекулярные и ионные уравнения гидролиза

Химия

Даны соли: Na3PO4, Cr(NO3)2, ZnSO4, Ba(HSO4)2 выпишите формулы солей, которые подвергаются гидролизу. растворы каких солей имеют кислую среду. напишите для этих солей молекулярные и ионные уравнения гидролиза

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