Преобразуйте уравнение 3x+y-3=0 к виду линейной функции y=kx+m. Чему равны k и m?

Математика
Преобразуйте уравнение 3x+y-3=0 к виду линейной функции y=kx+m. Чему равны k и m?
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Гость:
Насколько я помню, вроде делается так: y=3-3x k=-3 m=3
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