Преобразуйте уравнение 3x+y-3=0 к виду линейной функции y=kx+m. Чему равны k и m?

Математика

Преобразуйте уравнение 3x+y-3=0 к виду линейной функции y=kx+m. Чему равны k и m?

Автор: Гость