Пожалуста помогите решить задачу. Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Поставь вопрос и реши задачу
Математика
Пожалуста помогите решить задачу. Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько парников заняты огурцами? 100*1/5=100:5=20 (парников) лук 20:2=10 (парников) салат 20+10=30 (парников) лук и салат вместе 100-30=70 (парников) огурцы Ответ: огурцами заняты 70 парников
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