Пожалуста помогите решить задачу. Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Поставь вопрос и реши задачу

Математика

Пожалуста помогите решить задачу. Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость