Пожалуста помогите решить задачу. Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Поставь вопрос и реши задачу

Математика
Пожалуста помогите решить задачу. Из 100 парников пятая часть занята луком, салатом - в 2 раза меньше, чем луком, а остальные парники заняты огурцами. Поставь вопрос и реши задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько парников заняты огурцами? 100*1/5=100:5=20 (парников) лук 20:2=10 (парников) салат 20+10=30 (парников) лук и салат вместе 100-30=70 (парников) огурцы Ответ: огурцами заняты 70 парников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Преобразуйте уравнение 3x+y-3=0 к виду линейной функции y=kx+m. Чему равны k и m?
Ответить
Немецкий язык
Качественно перевести на немецкий :6.он никогда не ел рыбу с лимоном. 7.она никогда ??е пила пиво с соком. 8.они никогда не находили деньги на улиц...
Ответить
Математика
Три из указанных ниже чисел на координатной прямой отмечены точками,для какого числа точки нету? 1)0,208 2)0,28 3)0,228 4)0,282
Ответить
История
Первая мировая война причины повод итоги
Ответить
Химия
Даны соли: Na3PO4, Cr(NO3)2, ZnSO4, Ba(HSO4)2 выпишите формулы солей, которые подвергаются гидролизу. растворы каких солей имеют кислую среду. напи...
Ответить