1. Выберите правильное соответствие: народ – языковая семья – религия. Объясните ??вой выбор. А. Монголы – алтайская семья - ислам Б. Чуваши – алтайская семья – православие В. Евреи – индоевропейская семья - иудаизм Г. Мекс...
География
1. Выберите правильное соответствие: народ – языковая семья – религия. Объясните ??вой выбор. А. Монголы – алтайская семья - ислам Б. Чуваши – алтайская семья – православие В. Евреи – индоевропейская семья - иудаизм Г. Мексиканцы – индоевропейская семья – протестантизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. Чуваши представители алтайской семьи (тюкская группа) проживают на территории России в республике Чувашия, в основном приверженцы провославия, но есть так же мусульмане
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