Во сколько действительная площадь прямоугольной комнаты будет отличаться от пло??ади той комнаты на плане если масштаб 1:70? ответ: в 490 в 4900 в 49 в 70 в 700

Математика

Во сколько действительная площадь прямоугольной комнаты будет отличаться от пло??ади той комнаты на плане если масштаб 1:70? ответ: в 490 в 4900 в 49 в 70 в 700

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