Сделайте сокращенные записи: 1)пятьдесят шесть квадратных метров. 2)тридцать два гектара. 3)один квадратный дециметр равен ста квадратным сантиметрам. 4)два гектара равны двадцати тысячам квадратных метров. 5)девяносто аров мен...

Математика
Сделайте сокращенные записи: 1)пятьдесят шесть квадратных метров. 2)тридцать два гектара. 3)один квадратный дециметр равен ста квадратным сантиметрам. 4)два гектара равны двадцати тысячам квадратных метров. 5)девяносто аров меньше одного гектара. 6)одиннадцать тысяч аров больше одного квадратного километра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56м в кв 32га 1дмв кв=100 см в кв 2га=20000 м в кв 90 ар<1га 11000ар>1км в кв
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