Помогите срочнооооо пж номер 339
Математика
Помогите срочнооооо пж номер 339
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2485 д)0,048 и)6,7 б)1,376 е)4750 к) 0,0018 в)3,46 ж)0,038 л) 257600 г)0,12434 з)50 м) 1,0072
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