Определите число атомов кислорода и водорода которые содержится в 5 моль воды

Химия
Определите число атомов кислорода и водорода которые содержится в 5 моль воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 моль воды Н₂О содержит 1 моль атомов кислорода и 2 моль атомов водорода (это видно из формулы). Тогда 5 моль воды содержат 5 моль атомов кислорода и 10 моль атомов водорода. Один моль ЧЕГО УГОДНО содержит Na = 6,02·10²³ частиц. Тогда атомов кислорода Na·5 = 3,01·10²⁴ штук. Атомов водорода Na·10 = 6,02·10²⁴ штук.
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