Напишите мини сочинение на тему без развития нет предпринимательской прибыли, а без последней не бывает развития
Экономика
Напишите мини сочинение на тему без развития нет предпринимательской прибыли, а без последней не бывает развития
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше ты вкладываешь - тем больше получаешь) Если забирать прибыль в карман - то долго бизнес не протянет - нужны определенные кап. вложения, которые могут повысить прибыль. Так же чем выше риск - тем выше ожидаемая доходность. Чем ниже риск -тем меньше прибыль. Нужно совершенствовать производство, реелму, персонал обучать и адаптировать ну и т. д. Всё это по идеи увеличивает прибыль. В то же время, нет денег - нет предпринимательства - без стартового капитала шансов нет. На развитие должны идти деньги из прибыли - думаю на этом надо сделать акцент)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Алгебра
Решите уравнения a)-2(3x+0,1)=3(0,5-x) б)19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) Пожалуйста полным решен??ем если можно.