Напишите мини сочинение на тему без развития нет предпринимательской прибыли, а без последней не бывает развития

Гость: Гость:

Чем больше ты вкладываешь - тем больше получаешь) Если забирать прибыль в карман - то долго бизнес не протянет - нужны определенные кап. вложения, которые могут повысить прибыль. Так же чем выше риск - тем выше ожидаемая доходность. Чем ниже риск -тем меньше прибыль. Нужно совершенствовать производство, реелму, персонал обучать и адаптировать ну и т. д. Всё это по идеи увеличивает прибыль. В то же время, нет денег - нет предпринимательства - без стартового капитала шансов нет. На развитие должны идти деньги из прибыли - думаю на этом надо сделать акцент)