Напиши и выдели окончания имён прилагательных.Укажи род и падеж склоняемых часте?? речи. Какого? Из соедн__ села,от южн__ солнца,с ранн__ утра,До поздн__ вечера,вокруг красив__ цветника,около ближайш__ селения,для полезн___ де...

Гость: Гость:

Из соседнЕГО села (ср. род, Р. п.), от южнОГО солнца (ср. род, Р. п.),с раннЕГО утра (ср. род, Р. п.), До позднЕГО вечера (муж. род, Р. п.), вокруг красивОГО цветника (муж. род, Р. п.), около ближайшЕГО селения (ср. род, Р. п.), для полезнОГО дела (ср. род, Р. п.), у севернОГО оленя (муж. род, Р. п.), из ЛадожскОГО озера (ср. род, Р. п.), с дальнЕГО поля (ср. род, Р. п.), для новОГО рекорда (муж. род, Р. п.) .