Напиши какими были матери в сказках кукушка и три дочери???

Литература
Напиши какими были матери в сказках кукушка и три дочери???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрыми и любящими они были. И все прощали своим детям.
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