Напиши короткое письмо другу о том как ты съездил на выходные с семьей куда-нибудь

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Напиши короткое письмо другу о том как ты съездил на выходные с семьей куда-нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет (кто то там)я вчера с семьей узжал в город (любой поставишь)там было очень красиво мне понравилось а еще мы там ходили в зоопарк там мы видели очень много разных животных.вот так я провел вчерашний день.пока
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