Напиши короткое письмо другу о том как ты съездил на выходные с семьей куда-нибудь
Русский язык
Напиши короткое письмо другу о том как ты съездил на выходные с семьей куда-нибудь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет (кто то там)я вчера с семьей узжал в город (любой поставишь)там было очень красиво мне понравилось а еще мы там ходили в зоопарк там мы видели очень много разных животных.вот так я провел вчерашний день.пока
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя городами равно 637 км . одновременно из обоих городов навстречу друг другу выехали два поезда : первый ехал со скоростью 45 ...