Y=√(x−2)+x^3 - исследовать функцию на четность. Напишите с развернутым решением, пожа??уйста.

Математика
Y=√(x−2)+x^3 - исследовать функцию на четность. Напишите с развернутым решением, пожа??уйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=√(x-2)+x^3 1.D(y):x-2>или=0           x>или=2 2.f(-x)= √(-x-2)+(-x)^3=√-(x+2)-x^3-функция общего вида
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