Синтаксический разбор предложения. вставить пропущенные запятые. Стремящийся о??мануть других человек прежде всего обманывает себя.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения. вставить пропущенные запятые. Стремящийся о??мануть других человек прежде всего обманывает себя.

Автор: Гость