Синтаксический разбор предложения. вставить пропущенные запятые. Стремящийся о??мануть других человек прежде всего обманывает себя.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения. вставить пропущенные запятые. Стремящийся о??мануть других человек прежде всего обманывает себя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремящийся обмануть других, человек прежде всего обманывает себя. Определение сказуемое прилагательное, подлежащее ? Обстоятельство сказуемое дополнение
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