Расстояние между двумя городами равно 637 км. Одновременно из обоих городов навстр??чу друг другу выехали два поезда: первый ехал со скоростью 45 км/ч,второй-со скоростью 53 км/ч.1) Через сколько часов оба поезда встретиться?2)...

Математика
Расстояние между двумя городами равно 637 км. Одновременно из обоих городов навстр??чу друг другу выехали два поезда: первый ехал со скоростью 45 км/ч,второй-со скоростью 53 км/ч.1) Через сколько часов оба поезда встретиться?2) Сколько километров проедет каждый поезд до места встречи? Помогите пожалуйста зарание спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)637:(45+53)=7(ч)- оба поезда встретятся
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