Расстояние между двумя городами равно 637 км. Одновременно из обоих городов навстр??чу друг другу выехали два поезда: первый ехал со скоростью 45 км/ч,второй-со скоростью 53 км/ч.1) Через сколько часов оба поезда встретиться?2)...

Математика

Расстояние между двумя городами равно 637 км. Одновременно из обоих городов навстр??чу друг другу выехали два поезда: первый ехал со скоростью 45 км/ч,второй-со скоростью 53 км/ч.1) Через сколько часов оба поезда встретиться?2) Сколько километров проедет каждый поезд до места встречи? Помогите пожалуйста зарание спасибо.

Автор: Гость