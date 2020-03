Напиши ответ числом сколь учеников в классе занимаются спортом? There are twenty five children in the class,nine boys and sixteen girls.in our class three pupils go swimming,two pupils study art,two pupils play basketball,four...

Английский язык

Напиши ответ числом сколь учеников в классе занимаются спортом? There are twenty five children in the class,nine boys and sixteen girls.in our class three pupils go swimming,two pupils study art,two pupils play basketball,four pupils do judo,six girls learn to play piano and guitar,liza goes skiing and all the boys play hockey 1.thirteen 2. sixteen 3.nine

