Напиши письмо аногло-говорящему другу

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Напиши письмо аногло-говорящему другу
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Автор: Гость
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Гость:
Hi , Sam . Thank you for your letter . It was interesting . How are you ? I'm fine . What the wether like today in London ? In Moscow sun bright . Write soon . Your's Misha
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