Напиши рассказ из 5-6 предложений на тему "Мой режим дня"

Гость: Гость:

Мой режим дня когда я учусь во вторую смену: в 8.00 я встаю. Застилаю постель и умываюсь. Потом в 8.30 я завтракую. Некоторое время я отдыхаю. Повторяю устные домашние задания. В 10.30 я обедаю. В 12.00 я собираюсь в школу и выхожу, со школы я возврощаюсь в 17.30. Потом я готовлю ужин и ужинаю, делаю уроки. Смотрю телевизор и в 22.00 ложусь спать.