Нужно распределить обитателей водоёмов: утка-кряква, речной рак, серая цапля, лещ, щука, ондатра, кулик-сорока, белорыбица, буззубка, клоп-гладыш, озёрная лягушка, красноголовый чирок, болотный лунь, выхухоль, русский осётр.Рас...

География

Нужно распределить обитателей водоёмов: утка-кряква, речной рак, серая цапля, лещ, щука, ондатра, кулик-сорока, белорыбица, буззубка, клоп-гладыш, озёрная лягушка, красноголовый чирок, болотный лунь, выхухоль, русский осётр.Распределить на классы:1.Живущие на берегу;2.Живущие на водной поверхности;3.Живущие в толще воды;4.Живущие на дне.

Автор: Гость