Нужно распределить обитателей водоёмов: утка-кряква, речной рак, серая цапля, лещ, щука, ондатра, кулик-сорока, белорыбица, буззубка, клоп-гладыш, озёрная лягушка, красноголовый чирок, болотный лунь, выхухоль, русский осётр.Рас...
География
Нужно распределить обитателей водоёмов: утка-кряква, речной рак, серая цапля, лещ, щука, ондатра, кулик-сорока, белорыбица, буззубка, клоп-гладыш, озёрная лягушка, красноголовый чирок, болотный лунь, выхухоль, русский осётр.Распределить на классы:1.Живущие на берегу;2.Живущие на водной поверхности;3.Живущие в толще воды;4.Живущие на дне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живущие на берегу - выхухоль, красноголовый чирок Живущие на водной поверхности - лягушка Живущие в толще воды - русский осётр Живущие на дне - болотный лунь
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