1.В равнобедренном треугольнике один из углов равен 150º.Найти наибольший внешний угол треугольника(в градусах). 2.Дан треугольник с длинами сторон 5, 3 и √19.Определить в радианах средний по величине угол треугольника. Ответ...

Математика

1.В равнобедренном треугольнике один из углов равен 150º.Найти наибольший внешний угол треугольника(в градусах). 2.Дан треугольник с длинами сторон 5, 3 и √19.Определить в радианах средний по величине угол треугольника. Ответы2 :1)П/4 2)п/6 3)п/4 4)5п/12 5)7п/12

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