1.В равнобедренном треугольнике один из углов равен 150º.Найти наибольший внешний угол треугольника(в градусах). 2.Дан треугольник с длинами сторон 5, 3 и √19.Определить в радианах средний по величине угол треугольника. Ответ...
Математика
1.В равнобедренном треугольнике один из углов равен 150º.Найти наибольший внешний угол треугольника(в градусах). 2.Дан треугольник с длинами сторон 5, 3 и √19.Определить в радианах средний по величине угол треугольника. Ответы2 :1)П/4 2)п/6 3)п/4 4)5п/12 5)7п/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)165. т.к Сумма углов треугольника 180 .Соответственно 180-150 =30°остается на другие два угла . 30°:2=15° один угл. Угл лежит на прямой, получается что убираем внутренний угол 15° :). 180-15 =165° наибольший внешний угол!
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