(-3.9 * 2.8 + 26.6) : (-3.2) - 2.1

Математика
(-3.9 * 2.8 + 26.6) : (-3.2) - 2.1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем ответ:-7,желаю удачи
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