(-3.9 * 2.8 + 26.6) : (-3.2) - 2.1
Математика
(-3.9 * 2.8 + 26.6) : (-3.2) - 2.1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем ответ:-7,желаю удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Рассчитайте какой объем 10% соляной кислоты плотностью 1,05 грамм на мл пойдет на полную нейтрализацию гидрооксида кальция при гидролизе СаСО3, есл...
Математика
РЕШИТЕ !!!!!! Длина диаметра окружности равна 0,1 м. Чему равна длина окружности? (p =3,14) 1)3,14 м. 2) 0,314 м. 3)314 м. 4031,4 м.
Английский язык