Рассчитайте какой объем 10% соляной кислоты плотностью 1,05 грамм на мл пойдет на полную нейтрализацию гидрооксида кальция при гидролизе СаСО3, если выделившийся при гидролизе газ занял объем 8,96 л при н.у.

Химия
Рассчитайте какой объем 10% соляной кислоты плотностью 1,05 грамм на мл пойдет на полную нейтрализацию гидрооксида кальция при гидролизе СаСО3, если выделившийся при гидролизе газ занял объем 8,96 л при н.у.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем первую необходимую для решения реакцию: CaCO3 + 2H2O = Ca(OH)2 + H2O + CO2. CO2 выделилось 8,96/22,4 = 0,4 моль. По уравнению реакции, CO2: Ca(OH)2 = 1:1, т.е. Ca(OH)2 у нас тоже 0,4 моль. Вторая реакция: Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O. По уравнению реакции, Ca(OH)2:HCl = 1:2, то есть кислоты нужно 0,8 моль. m(HCl) = 0,8 * 36,5 = 29,2 г. Если это 10%, то масса раствора - 292 грамма. V = 292/1,05 = 278,09 мл.
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