Напиши сочинение на одну из предложенных тем "Смешная история","Удивительная исто??ия","Загадочная история","Грустная история" и т. д. Используй в сочинении местоимения-существительные и вопросительные предложения.

Литература
Напиши сочинение на одну из предложенных тем "Смешная история","Удивительная исто??ия","Загадочная история","Грустная история" и т. д. Используй в сочинении местоимения-существительные и вопросительные предложения.
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