Напиши сочинение на одну из предложенных тем "Смешная история","Удивительная исто??ия","Загадочная история","Грустная история" и т. д. Используй в сочинении местоимения-существительные и вопросительные предложения.

Литература

Напиши сочинение на одну из предложенных тем "Смешная история","Удивительная исто??ия","Загадочная история","Грустная история" и т. д. Используй в сочинении местоимения-существительные и вопросительные предложения.

Автор: Гость