Напиши сочинение на одну из тем страничка истории детской литературы
Литература
Напиши сочинение на одну из тем страничка истории детской литературы
Ответ(ы) на вопрос:
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Детская литература — это литература, специально предназначенная для детей до 14—16 лет и осуществляющая языком художественных образов задачи воспитания и образования детей. Помимо этого существует понятие « детское чтение», в сферу которого могут входить произведения, изначально предназначенные авторами для взрослых, такие как знаменитые сказки.Дата появления детской литературы в России не известна.В конце XII века сказки стали заноситься в рукописные сборникиВпервые специально для детей стали писать в XVII веке. В XVII—XVIII вв. были распространены сказки о Шемякином суде, о Ерше Ершовиче. В это же время распространены были переработанные рыцарские повести, такие как Сказка о Еруслане Лазаревиче, сказка о Бове Королевиче, повесть о Петре — Златых Ключах. Дети очень любят слушать историю, предания, поэтому XVI в. по летописям был составлен для детей «Царственный летописец», включающий сказочные предания. В «азбуке-свитке» (1667 г.) изложено предание об Александре Македонском.
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