Напиши сочинение-рассуждение на тему «Роль русского языка в жизни российского шк??льника»

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Русский язык-это язык нашей страны и народа! О роли русского языка можно говорить много,но не отметить её нельзя.В жизни российского школьника встречается множество трудностей в школе,в том числе и русский язык.Да,есть много очень важных предметов,но русский язык,я считаю,нужно знать обязательно!Это не только культура,но это и элементарная грамотность,без которой сейчас никуда.Русский язык он богат и насыщен.Сколько замечательных и всемирно известных русских писателей. Русский языкбыл предметом гордости русских писателей, любивших свой народ и свою родину. «Народ, у которого такой язык, -- народ великий», -- говорил один из прекрасных знатоков русского слова И. С. Тургенев. М. В. Ломоносов находил в русском языке «великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского» и, кроме того, «богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка» .А. С. Пушкин характеризовал русский язык как язык «гибкий и мощный в своих оборотах и средствах...» , «переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам... » Великий русский писатель высоко ценил народную русскую речь, её «свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений» и главное преимущество русского литературного языка видел в его близости к языку народному. Я считаю, что роль русского языка определяется тем великим значением, которое имел и имеет в истории человечества русский народ -- творец и носитель этого языка. Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, его мощью и величием.И отсюда можно понять,что русский школьник обязан знать свой язык и должен гордится им.