Решите пожалуйста задачу под номером 1135 заранее спасибо
Математика
Решите пожалуйста задачу под номером 1135 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём - произведение площади основания на высотувысота = объём : площадь основания, т.е. 181 1/2 : 60 1/2 = 181,5 : 60,5 = 3
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