Спишите числа записывая словами . Используйте нужную форму существительных из ск??бок . в 100 (метры) от дома ; с 200 (спортсмены) ; меньше 500 (лета) ; о 847 ( книги) Помогите пожалуйста !!!!!
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Спишите числа записывая словами . Используйте нужную форму существительных из ск??бок . в 100 (метры) от дома ; с 200 (спортсмены) ; меньше 500 (лета) ; о 847 ( книги) Помогите пожалуйста !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ста метрах от дома; с двухсот спортсменов; меньше пятьсот лет; о восемь сот сорока семи книгах.
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