Спишите числа записывая словами . Используйте нужную форму существительных из ск??бок . в 100 (метры) от дома ; с 200 (спортсмены) ; меньше 500 (лета) ; о 847 ( книги) Помогите пожалуйста !!!!!

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Спишите числа записывая словами . Используйте нужную форму существительных из ск??бок . в 100 (метры) от дома ; с 200 (спортсмены) ; меньше 500 (лета) ; о 847 ( книги) Помогите пожалуйста !!!!!

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