Наклонная ВС, проведенная из точки В к данной плоскости, равна 12 см. Чему равна про??кция этой наклонной на плоскости, если угол между прямой ВС и данной плоскостью равен 60 градусов.

Математика
Наклонная ВС, проведенная из точки В к данной плоскости, равна 12 см. Чему равна про??кция этой наклонной на плоскости, если угол между прямой ВС и данной плоскостью равен 60 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проекция наклонной будет равна:   12 / 2 = 6 см (так как  катет против угла в 30 градусов равен половины гипотенузы, так как 90°- 60°=30°) Ответ: 6 см 
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