Наклонная ВС, проведенная из точки В к данной плоскости, равна 12 см. Чему равна про??кция этой наклонной на плоскости, если угол между прямой ВС и данной плоскостью равен 60 градусов.
Математика
Наклонная ВС, проведенная из точки В к данной плоскости, равна 12 см. Чему равна про??кция этой наклонной на плоскости, если угол между прямой ВС и данной плоскостью равен 60 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проекция наклонной будет равна: 12 / 2 = 6 см (так как катет против угла в 30 градусов равен половины гипотенузы, так как 90°- 60°=30°) Ответ: 6 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбейте текст на два абзаца. Спишите, расставляя пропущеные знаки разделения. По??черкните сказуемые, выраженные именами прилагательными. Найдите ...
Русский язык
Определите тип придаточной связи предложения: всем существом своим кутузов чувствовал, что страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими люд...
Русский язык