Наклонная ВС, проведенная из точки В к данной плоскости, равна 12 см. Чему равна про??кция этой наклонной на плоскости, если угол между прямой ВС и данной плоскостью равен 60 градусов.

Математика

Наклонная ВС, проведенная из точки В к данной плоскости, равна 12 см. Чему равна про??кция этой наклонной на плоскости, если угол между прямой ВС и данной плоскостью равен 60 градусов.

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