Помогите мне пожалуйста 1441

Математика
Помогите мне пожалуйста 1441
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)45.7x+0.3x-2.4=89.6 46x=89.6+2.4 46x=92 x=92/46 x=2 б)80.1y-10.1y+4.7=81.7 70y=81.7-4.7 70y=77 y=77/70 y=1.1
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