Напиши-те любую задачу.....Условия и решения:то по дополнительным заданиям по математике.

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В 10 часов утра от пристани по течению пошла байдарка со скоростью 6 км/ч,а в 12 часов против течения отошел катер.Какова скорость катера,если он был в пути 4 ч,и расстояние между байдаркой и катером к этому времени было 124 км? 1)12-10=2ч 2)4+2=6ч 3)6*6=36 км 4)124-36=88 км 5)88:4=22 км /ч Ответ:22 км/ч скорость катера